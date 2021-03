Bij een steekpartij aan de Tandwielstraat in Rotterdam-Zuid is zondagmiddag een vrouw gewond geraakt. De politie heeft twee mannen en een vrouw aangehouden.

Het incident gebeurde rond 14.30 uur in een woning. Een ruzie liep uit op een steekpartij, waarbij het slachtoffer in haar arm en rug gestoken is.

Het slachtoffer is in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter kwam ook ter plaatse, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Over de relatie tussen de verdachten en het slachtoffer is nog niets bekend.