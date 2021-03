Het verkeer in en rond Rotterdam is zaterdag vastgelopen door afsluitingen van de Beneluxtunnel en de Erasmusbrug. Op verschillende plekken zijn files ontstaan. De Beneluxtunnel is dicht vanwege werkzaamheden aan de besturingssystemen.

De Beneluxtunnel is tot maandagochtend dicht. De Erasmusbrug is afgesloten van Zuid naar Noord. Vanaf zaterdag 19.00 uur tot zondag 7.00 uur wordt de brug zelfs volledig afgesloten. Auto's en fietsers kunnen omrijden via de Willemsbrug.

Ook de Ketheltunnel in zuidelijke richting is dicht. De afsluitingen zorgen voor forse files op de A16 en de A20. Ook in het centrum van Rotterdam staat het verkeer vast. Eerder op de dag ontstond vanwege een ongeluk ook al file op de A16 van Rotterdam richting Breda.