De Beneluxtunnel op de A4 bij Rotterdam is dit weekeinde in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. De Ketheltunnel is alleen in zuidelijke richting dicht. Rijkswaterstaat voert er werkzaamheden uit die tot maandag 5.00 uur duren.

Er wordt gewerkt aan de besturingssystemen van de tunnel, waardoor er geen auto's, fietsers en voetgangers doorheen kunnen. Om verkeersdrukte tegen te gaan, is de Ketheltunnel richting het zuiden ook dicht.

Verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via de Ring A4 naar de A20, A15 of A16 of via de A4 en A13. Wie naar het noorden reist, moet via de A4 naar de A15, A16 of A20.