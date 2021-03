De vakbonden schuiven de voorgenomen acties bij de RET nog even vooruit. Op de valreep stuurde de directie van het Rotterdamse vervoersbedrijf een brief met daarin aanknopingspunten om verder te praten over arbeidsvoorwaarden.

Vrijdagmiddag liep het ultimatum af dat de vakbonden hadden gesteld om druk op de ketel te zetten voor een nieuwe cao. De directie van de RET heeft de actiedreiging voorlopig van tafel weten te krijgen.

"Ze stuurden niet de brief die ik hoopte, waarin op onze eisen wordt ingegaan. Maar de directie biedt wel een aantal openingen. Niet alles is meer een no-go", zegt vakbondsbestuurder Eric Vermeulen van FNV Stadsvervoer.

Toch is het ultimatum door het schrijven niet van tafel, maar uitgesteld. Maandag gaan de RET en de vakbonden opnieuw om de tafel om te praten. "Ik wil een nadere toelichting op wat de directie precies bedoelt, want dat is mij niet helemaal duidelijk. Het wil dus ook niet zeggen dat we op korte termijn toch tot een akkoord komen."

Vakbonden en de RET praten al negen maanden over een nieuwe cao. De vakverenigingen willen dat het personeel er niet op achteruitgaat wat betreft koopkracht en arbeidsvoorwaarden, maar de RET verkeert in zwaar weer en moet flink bezuinigen. De actiebereidheid onder het personeel is groot.