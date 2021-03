Een bouwvakker is vrijdagochtend overleden bij bouwwerkzaamheden aan de Cypruslaan in de Rotterdamse wijk Nesselande. Het slachtoffer raakte bekneld onder een raamkozijn.

Het ongeval gebeurde rond 11.00 uur. De hulpdiensten hebben geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Hij overleed ter plaatse.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Om bij het slachtoffer te komen, moesten de hulpdiensten platen omhoog hijsen. Het is nog niet duidelijk hoe het bedrijfsongeval kon gebeuren.