Het is voorbij met het meegluren door de populaire webcams van Rotterdam Onderweg. De gemeente Rotterdam stopt met het streamen van de beelden voor geïnteresseerden, en maakt voortaan alleen nog zelf gebruik van camera's. "Het werd een te grote kostenpost."

Dat is jammer, vindt menig supporter van de camera's, die onder meer het Zuidplein, de Boompjes en de Laan op Zuid in de huiskamer brachten.

Als bijvoorbeeld na een glorieuze overwinning van Feyenoord het Legioen in de Hofpleinfontein dook, kon je dat live volgen op je laptop of smartphone. Zeker in coronatijd, waarin menigeen gedwongen binnen zit, was het een goede manier om het wel en wee van de stad te kunnen blijven volgen.

Een woordvoerder van wethouder Judith Bokhove (GroenLinks, verkeer en vervoer) meldt dat dat na 31 maart niet meer kan. "De camera's zelf blijven beschikbaar, maar alleen voor de mensen in de verkeerscentrale", legt hij uit. "Maar het doorzetten van de beelden naar de bevolking werd te duur. De groep die dat doet is ook te klein geworden."



De inzet is nu om als alternatief nog meer dan voorheen in te zetten op heldere route-informatie. "Als je in je auto door de stad rijdt, heb je sowieso niets aan beelden van die camera's. Dan heb je meer aan informatie, zoals via Twitter."