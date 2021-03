Het Rotterdamse verzorgingstehuis Simeon en Anna, gelegen net naast het Zuidplein, wordt vervangen door een groot nieuwbouwcomplex ontworpen door KAW Architecten.

Het plan bestaat uit drie gebouwdelen en bijna vierhonderd woningen. Wanneer de bouw start, is nog onbekend, maar de oplevering staat gepland voor 2024.

De grote woon-zorglocatie van zorginstelling Laurens is gedateerd en schreeuwt om verbetering. De nieuwbouw biedt senioren straks ruimte voor zelfstandig wonen met hulp en ondersteuning tot aan intensieve verpleeghuiszorg.

Er komt een gebouwdeel met 176 woningen in het middenhuursegment en een tweede gebouwdeel waarin plek is voor 86 sociale huurwoningen. In het laatste deel van het complex worden 130 zorgwoningen en 7 sociale huurwoningen gerealiseerd.

De nieuwbouw krijgt ook een zogeheten Wijkkamer, waar gebouw- en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Op de begane grond en dan voornamelijk op de hoeken van de plint komen commerciële, publieke functies.

Overlast beperkt door bouw in twee fases

De bouw verloopt in twee fases. Eerst wordt het woon-zorggebouw naast het bestaande verzorgingstehuis gerealiseerd, waarna de bewoners van deze zorglocatie kunnen verhuizen. In de tweede fase gaat het huidige verzorgingshuis tegen de vlakte en worden de huurwoningen gebouwd.

Op deze manier denken KAW en opdrachtgever MaasWonen (tot medio vorig jaar woningcorporatie Laurens Wonen) de overlast voor de ouderen en omwonenden zo veel mogelijk binnen de perken te houden.

Op de eerste verdieping zijn daktuinen bedacht die alle rolstoeltoegankelijk zijn en "aandacht hebben voor klimaatbestendige oplossingen met groen en waterbuffering in de stad". Het complex wordt aangesloten op de warmte-koudeopslag van het naastgelegen Intermezzo-revalidatiecentrum van Laurens Zorg.