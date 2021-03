De politie Rotterdam heeft deze week drie nieuwe verdachten aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging tijdens de avondklokrellen in Rotterdam-Zuid op 25 januari. Het gaat om een 17-jarige jongen en twee mannen van 18 en 21 jaar uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

De zeventienjarige jongen uit Capelle aan den IJssel is te zien op de beelden bij vernielingen aan straatmeubilair en het gooien van een scooter op de rijweg. De achttienjarige Rotterdammer is te zien op beelden bij de brandstichting van een scooter. De 21-jarige Rotterdammer is te zien op beelden van vernielingen en brandstichting nabij een container. Hij gooit stenen in de richting van agenten.

Op 25 januari werden bijna zestig verdachten aangehouden. Sinds de start van het onderzoek zijn tot nu toe in totaal 24 verdachten aangehouden. Het onderzoek naar de ongeregeldheden gaat door, meldt de politie.

Sinds 22 februari worden foto's van relschoppers tijdens de avondklokrellen op grote schermen in de stad vertoond. Op 15 maart kwamen er nieuwe foto's van verdachten bij.

Er werden die avond winkels kort en klein geslagen en geplunderd. Burgemeester Ahmed Aboutaleb schat in dat er voor zeker 60.000 euro schade is aan gemeentelijke eigendommen, zoals camera's en lantaarnpalen.