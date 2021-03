De gemeente Rotterdam wil 116 woningen bouwen tegenover het metrostation in de vinexwijk Nesselande. Bewoners van Nesselande zeggen te zijn overvallen door het plan voor woningbouw in de zogenoemde Common Green, een stuk groen aan de Wollefoppenweg tegenover metrostation Nesselande.

De voorbereidingen voor de bouw van de woningen zijn al begonnen. De bouw zou mogelijk al in november van start gaan.

Wijkbewoners verbazen zich over de slechte communicatie. Op sociale media zijn er klachten over het wijkcomité Nesselande, dat de inwoners beter op de hoogte had moeten brengen.

"In de brief van het wijkcomité aan de gemeente, waarin ze goedkeuring geven voor de woningen, vragen ze de gemeente om bewoners hierover te informeren. Maar de bouw is inmiddels bijna begonnen en bewoners weten nog van niks", laat een bewoner weten over het wijkcomité Nesselande.

De bestemming van de beoogde plek aan de Wollefoppenweg was aanvankelijk bedoeld voor onderwijs, maar de gemeente Rotterdam is er de afgelopen vijftien jaar niet in geslaagd een school te vinden die in Nesselande wil bouwen. Daarom is het bestemmingsplan voor het gebied gewijzigd naar woningen.