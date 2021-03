De politie heeft zondagavond een groep jongeren aangehouden aan de Meierijstraat in Rotterdam-Zuid dankzij een alerte medewerker van cameratoezicht. Op beelden was te zien dat er een vuurwapen werd doorgegeven. Gealarmeerde agenten hielden drie tieners aan. Het vuurwapen en een mes zijn in beslag genomen.

De groep bestond uit acht personen. Zij stonden buiten, tegenover een supermarkt, toen er rond 19.00 uur werd gezien dat een jongen een vuurwapen aan een andere jongen gaf.

Agenten werden daarom direct gealarmeerd. Toen de jongeren de agenten zagen, gingen ze ervandoor. Bij een vijftienjarige Rotterdammer werd het vuurwapen aangetroffen. Degene die het aan hem gaf, een veertienjarige stadsgenoot, werd ook aangehouden.

Nader onderzoek bij de jongeren leverde nog een verboden mes op bij een vijftienjarige jongen uit Vlaardingen. Ook die is aangehouden.