Bij de Koerdische Volksstichting in Rotterdam zijn in de nacht van zaterdag op zondag ruiten ingeslagen. Ook is er een dreigbrief achtergelaten. De politie onderzoekt de zaak.

Bij de stichting aan de Oost-Sidelinge in de Rotterdamse wijk Overschie is niets buitgemaakt. In de dreigbrief staat dat de stichting binnen een maand vertrokken moet zijn. Zo niet, dan wordt de boel in brand gestoken.

De dreigbrief is ondertekend door iemand die zegt deel uit te maken van de jongerenbeweging van de Grijze Wolven Utrecht.

De Grijze Wolven is een ultranationalistische Turkse groepering die vindt dat Koerden een bedreiging vormen voor het Turkse volk.