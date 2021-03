Uit de processen-verbaal van alle Rotterdamse stembureaus van de afgelopen week blijkt dat twintig stemmers een mondkapje geweigerd hebben.

In een kwart van de incidenten werd de stemmer verbaal agressief. Twee weigeraars gooiden uit boosheid ook een doos met mondmaskers op de grond.

Op het stembureau aan het Nachtegaalplein in Oud-Charlois weigerde de plaatsvervangend voorzitter een mondmasker op te doen, maar deze ging na dringend advies toch overstag.

Uit de processen-verbaal blijkt verder dat niet ieder stembureau rolstoeltoegankelijk was, waardoor scootmobielen door medewerkers over de drempel moesten worden getild. In twee bureaus was de verlichting kapot.

Niet alle bureaus beschikten bovendien over voldoende gel om handen te desinfecteren.