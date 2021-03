Een negenjarig meisje uit Rotterdam is vrijdag in een woning aan de Roestmos in Rotterdam-Ommoord van de trap gevallen en daarbij zwaargewond geraakt. Volgens de politie is ze er slecht aan toe.

De politie Rotterdam meldt op Twitter onderzoek te doen naar wat er is gebeurd. Er werd onder andere een traumahelikopter opgeroepen.

Het slachtoffer is met een spoedtransport en onder begeleiding van de politie overgebracht naar het ziekenhuis.