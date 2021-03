D66 is de VVD gepasseerd als grootste partij bij de Tweede Kamerverkiezingen in Rotterdam. De partij van Sigrid Kaag kreeg 16,74 procent van de stemmen, ruim 1 procent meer dan de VVD (15,56). Drie jaar geleden moest D66 nog de VVD en PVV voor zich dulden.

De partij van Geert Wilders komt nu uit op 10 procent van de stemmen, op de voet gevolgd door Denk dat 8,39 procent van de stemmen kreeg. Daarna volgen onder meer GroenLinks, SP en PvdA. JA21, de partij van Leefbaar Rotterdam-voorman Joost Eerdmans, kreeg ruim 3 procent van de stemmen.

Chantal Zeegers, fractievoorzitter van D66 Rotterdam, is trots op het resultaat: "Een geweldige uitslag. Rotterdam kiest voor een progressief en groen Nederland en daar zijn wij ontzettend blij mee!"

Rotterdam is een van de laatste steden die nog geen uitslag had. De stad moest donderdag nog nieuwe stemmentellers optrommelen. Studenten hielpen andere vrijwilligers met tellen in Ahoy. Volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb zijn de verkiezingen verder goed verlopen, al deden zich ook in de aanloop ernaartoe incidenten voor. Tal van stempassen bleken namelijk niet bezorgd.

Opkomst in Rotterdam aanzienlijk lager dan vier jaar geleden

De landelijke verkiezingswinnaar VVD scoorde woensdag wel het beste in de randgemeenten van Rotterdam. De liberalen waren overal de grootste, met veelal D66 als de nummer twee. Alleen in Ridderkerk pakte de PVV plek twee.

De opkomst in Rotterdam is 67,4 procent, aanzienlijk minder dan vier jaar geleden. Toen kwamen 72,3 procent van alle kiesgerechtigden naar de stembus. Dat was al een van de laagste opkomstpercentages van Nederland.