Dankzij Staatsbosbeheer komen er 120 voedselbomen langs de Rotte in Rotterdam. Zo moet er een plukroute ontstaan tussen Noord, Crooswijk en Ommoord.

Staatsbosbeheer bestond in 2019 precies 120 jaar en besloot daarom 120 voedselbomen en -struiken te schenken aan de Stichting Plezierrivier de Rotte in Rotterdam. Daarmee kunnen de wijken in de buurt van rivier de Rotte verder worden vergroend.

Eind 2019 werd de eerste boom geplant in Crooswijk, later volgden achttien in Blijdorp. Deze week gingen de resterende 101 bomen en struiken de grond in. De meeste van de nieuwe aanplant zijn vruchtdragend, zoals aalbessen, Amerikaanse bosbessen, Alpen- en kruisbessen, Jonagold- en Elstar-appels, Gieser Wilderman en Conference peren. Ze komen te staan bij het Stokviswater, het Noordplein, het Zwaanhalspark, de Gordelweg en in het Ommoordse Veld.

Volgens Ewoud Dekker van de stichting Plezierrivier de Rotte leidt het jonge groen tot meer. "Als de bomen geplant zijn, willen we een wandel- en/of fietsroute maken die langs de vruchten leidt: een ware plukroute. Op elke plek is er informatie over de bomen, de vruchten en de periode wanneer ze geplukt kunnen worden. Ook wordt het verhaal van de Rotte verteld."