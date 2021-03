De opkomst bij de stembureaus in Rotterdam is 67,4 procent, aanzienlijk minder dan vier jaar geleden. Toen kwamen 72,3 procent van alle kiesgerechtigden naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Dat was al een van de laagste opkomstpercentages van Nederland. Wie de grootste partij is geworden, is nog onbekend.

Om 3.00 uur is het tellen geschorst. Een verse ploeg is donderdagochtend weer verder gegaan met tellen.

Van bijna alle gemeenten is een (voorlopige) uitslag binnen. Alleen voor de gemeenten Rotterdam, Barendrecht, Nissewaard en Hellevoetsluis zijn nog geen resultaten bekend.

Volgens woordvoerder Paul Tissingh van de gemeente Rotterdam kwamen veel vrijwilligers woensdag niet opdagen voor de telklus, die voor een deel in Ahoy plaatsvond. Wat de reden hiervan was, weet Tissingh niet.

Tellen duurt ook langer doordat stembussen naar Ahoy moesten

Het tellen duurde ook langer dan gebruikelijk, omdat veel stembussen woensdagavond naar Ahoy gebracht moesten worden.

"We wisten dat het tellen daardoor langer zou duren. Deze vertraging hadden we dus zien aankomen", zegt Tissingh. Deze bussen waren afkomstig uit ruim zestig stembureaus, waar niet coronaproof geteld kon worden. In Ahoy was er wel genoeg ruimte om veilig te tellen."

Dit jaar waren de stemformulieren groter dan bij eerdere verkiezingen door het grote aantal deelnemende partijen aan de Tweede Kamerverkiezingen. "Het duurt langer om ze uit te vouwen. Al is dat per stembiljet maar tien seconden langer, op zoveel stemmen scheelt dat veel tijd."

De gemeente Rotterdam verwacht later in de middag alsnog met een voorlopige uitslag te komen.