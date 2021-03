Aan de Viskaarweg in Rotterdam-Hoogvliet heeft woensdagmiddag een schietpartij plaatsgevonden. Voor zover bekend, is er niemand gewond geraakt. De politie meldt dat het onderzoek in volle gang is.

Rond 15.15 uur kwam bij de politie een aantal meldingen binnen over knallen die waren gehoord. Een van de getuigen zou een vuurwapen hebben gezien.

Uit het eerste onderzoek blijkt dat de kogels in het rond zijn gevlogen; er zijn in meerdere auto's kogelinslagen gevonden. Ook zijn er hulzen en andere goederen aangetroffen die mogelijk met de schietpartij te maken hebben.

De politie maakte zo snel mogelijk een plaats delict om sporen veilig te stellen. Bij verschillende kruisingen in de omgeving van de Viskaarweg wordt door politieagenten gepost.