Een medewerkster van het Rotterdamse stembureau aan de Argonautenweg is dinsdag uit haar functie gezet na een post op sociale media. In een foto van zichzelf liet ze weten alle stemmen op Geert Wilders (PVV) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) te zullen verscheuren. Volgens de vrouw was het als grap bedoeld.

De vrouw zegt veel spijt te hebben van haar actie. "Het was bedoeld als grap en ik heb het nooit echt zo bedoeld. Ik vind het heel erg allemaal."

De gemeente Rotterdam kon er niet om lachen. "Het is kwalijk wat zij heeft gedaan. Dit is niet wat je als gemeente wilt uitstralen. Medewerkers van stembureaus dienen neutraal te zijn", zegt Paul Tissingh namens het stadsbestuur.

Volgens hem is uitgesloten dat daadwerkelijk stemmen verscheurd kunnen worden. "Er zijn veel stembureauleden die controleren. Er kan niet worden gesjoemeld. De neutraliteit wordt gegarandeerd."

Forum voor Democratie heeft de foto verspreid op sociale media. "Zo iemand moet dus geen stemmen tellen, gemeente Rotterdam", staat daarbij.