Een vrouw en een kind zijn maandagavond gewond geraakt bij een brand in een bovenwoning aan de Vredeman de Vriesstraat in de Rotterdamse wijk Het Lage Land. De brandweer had de keukenbrand al snel onder controle.

De brand ontstond omstreeks 23.30 uur in de keuken doordat een pan vlam vatte. De vrouw liep brandwonden op en een klein kind had rook ingeademd.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn beide personen ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een derde persoon die in de woning was, raakte niet gewond.

De woordvoerder vermoedt dat de woning de komende dagen onbewoonbaar is. "Bij keukenbranden zoals deze komt vaak veel rook vrij. Hierdoor blijven veel roetdeeltjes achter en blijft een brandlucht wel even hangen. De bewoners zullen waarschijnlijk aan het einde van de week hun woning weer in kunnen."