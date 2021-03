Een automobilist is maandagmiddag tegen de toegangstrap van een drijvend hotel in de Wijnhaven in Rotterdam gebotst. De auto kwam uiteindelijk naast de boot tot stilstand. De bestuurder is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer zat korte tijd bekneld, maar is door omstanders uit de auto gehaald. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond liep de loopbrug flinke schade op. "Het drijvende hotel is korte tijd ontruimd geweest om te kijken of er geen schade was aan de constructie van het schip. Dit was niet het geval", aldus de woordvoerder.