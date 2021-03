Een slijterij van een supermarkt aan de Franselaan in Rotterdam-West is zondagavond beschoten. Een van de etalageruiten van de winkel raakte zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie is nog op zoek naar de schutters.

De politie kreeg meerdere meldingen over een aantal knallen die gehoord waren. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen ze dat er bij de slijterij kogelinslagen in een etalageruit zaten. De Pinkstraat werd volledig afgezet in verband met het onderzoek van de forensische opsporing.

Zaterdagavond was een andere supermarkt aan de Franselaan het doelwit van een overvaller. Rond 20.00 uur kwam daar een man binnen, die de caissière met een vuurwapen bedreigde en geld uit de kassa meenam. De overvaller verdween daarna in de richting van het Marconiplein, maar bleef ondanks een uitvoerige zoekactie spoorloos.

De politie heeft vooralsnog niet de indruk dat de overval en beschieting iets met elkaar te maken hebben. "Beide zaken worden afzonderlijk onderzocht", aldus een woordvoerder.