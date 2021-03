Een portiekwoning aan de Bergweg in Rotterdam-Noord is zondagavond tijdelijk ontruimd nadat er brand was ontstaan in een spouwmuur. Er zijn geen gewonden gevallen.

"De brand is door de bewoners van de twee woningen ontdekt nadat er rook door de muren heen kwam", laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

De brand in de spouwmuur is vermoedelijk ontstaan door slijpwerkzaamheden eerder die dag.

De brandweer was enige tijd bezig de woningbrand te blussen.