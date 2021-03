Ruim zevenhonderd mensen hebben zondagmiddag op de Binnenrotte in Rotterdam actiegevoerd voor een "eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid". Dat zijn tweehonderd demonstranten meer dan de organisatoren hadden verwacht. Op het plein is politie aanwezig.

Met zelfgemaakte spandoeken en borden maken de aanwezigen hun standpunt duidelijk. Op het plein is onder anderen GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver aanwezig. De organisatie roept alle actievoerders op om zich aan de coronamaatregelen te houden.

Onder anderen Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV spreekt de demonstranten toe. "Het FNV steunt het klimaatakkoord van Parijs. De energietransitie heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt en moet daarom wel eerlijk verlopen", zegt woordvoerder José Kager van de FNV.

Om klokslag 15.00 uur klonk op het plein het klimaatalarm. Met bellen, toeters en pannen maakten de demonstranten uit protest één minuut lang veel lawaai.

De klimaatdemonstratie maakt deel uit van een serie acties om aandacht te vragen voor het klimaat. In tientallen steden wordt vandaag gedemonstreerd onder de noemer 'Klimaatalarm 2021'. De actie in Rotterdam is een initiatief van de Rotterdamse Klimaatcoalitie.