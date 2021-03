De Breast Clinic van het Albert Schweitzer-ziekenhuis en het Erasmus MC hebben 207.000 euro subsidie gekregen van de Stichting BeterKeten voor een gezamenlijk onderzoek naar borstsparende behandelingen. De initiatiefnemers willen voorkomen dat vrouwen na zo'n ingreep last van fibrose krijgen.

"Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen", vertelt radiotherapeut Femke Froklage van het Erasmus MC in Rotterdam. "Vroeger werd een borst na de ontdekking van een tumor vaak geamputeerd. Tegenwoordig is bij 60 à 70 procent van de patiënten een borstsparende behandeling mogelijk, door een combinatie van operatief verwijderen van de tumor en bestralen."

"Daarbij zijn in de afgelopen tien jaar diverse operatietechnieken ontwikkeld, waarbij we proberen de borst vervolgens zo goed mogelijk te reconstrueren met eigen weefsel", aldus chirurg Marian Menke van het Albert Schweitzer-ziekenhuis.

Na verloop van tijd kan er echter fibrose optreden in de behandelde borst. "Er ontstaat dan bindweefsel, waardoor de borst vervormd of kleiner kan worden en plaatselijk harder wordt, wat onprettig is voor de patiënt. Om dat in de toekomst te voorkomen, moeten we eerst beter begrijpen wat de rol van de verschillende operatietechnieken in combinatie met de bestraling is."

"Elke borst is anders en elke tumor is anders. We hopen op een praktisch toepasbaar model, dat ons vooraf de beste keuzes aanreikt voor het optimale cosmetische resultaat en de beste kwaliteit van leven, met behoud van een goede genezingskans."