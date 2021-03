Het Eurovisie Songfestival lijdt niet onder het besluit van de GGD om geen medewerking te verlenen aan teststraten bij festivals en sportevenementen. De organisatie doet zaken met gespecialiseerde bedrijven, die in mei tijdens het liedjesspektakel in Ahoy de artiesten, pers en het personeel op corona checken.

De 'Eurovisie teststraat' is een cruciaal onderdeel van een onlangs opgesteld protocol, dat er voor moet zorgen dat de shows coronaproof verlopen. Zo moeten de buitenlandse artiesten en hun entourage thuis eerst vijf dagen in quarantaine, zich daarna laten testen en moeten ze eenmaal in Nederland aangekomen in hun hotel blijven. Alleen voor optredens in Ahoy mogen ze op pad. Bij het complex zal regelmatig een sneltest worden afgenomen.

Donderdag meldde GGD-baas André Rouvoet in dagblad Trouw dat het niet de bedoeling is dat de GGD coronatesten gaat doen bij personen zonder klachten, alleen maar om hen de kans te geven om bijvoorbeeld naar een festival te gaan. "Ik waak ervoor dat we onze capaciteit gaan inzetten voor andere doelen dan de virusbestrijding", zo liet hij weten. Of er publiek bij de optredens in Ahoy mag aanschuiven, moet nog worden besloten.