Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft een onderzoek ingesteld, omdat sommige inwoners van Rotterdam-Zuid mogelijk ten onrechte geen stempas hebben ontvangen. Zij kunnen een nieuwe stempas aanvragen.

Eerder uitten fractievoorzitters Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) en Stephan van Baarle (DENK) hun zorgen over stempassen die niet zijn bezorgd bij bewoners van de Afrikaanderwijk en Bloemhof.

De gemeente opende een onderzoek in samenwerking met PostNL, die de stempassen bezorgt. Daaruit kwam naar voren dat alle stempassen die de gemeente heeft aangeleverd door de scanner van PostNL zijn gehaald, zei Aboutaleb donderdagochtend in de raad. "Er zit nergens een gat tussen. Het zou kunnen dat in huishoudelijke kringen de stempassen zijn zoekgeraakt of dat mensen niet stemgerechtigd zijn, maar dat niet weten", aldus de burgemeester.

Om die reden heeft de gemeente bewoners van Rotterdam-Zuid een brief gestuurd. Daarin worden zij opgeroepen opnieuw een stempas aan te vragen als ze stemgerechtigd zijn. Hetzelfde geldt voor bewoners van Ommoord, waar ook zorgen zijn over stempassen die niet zijn bezorgd.