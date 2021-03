In de Laanzichtstraat in Rotterdam is dinsdagavond een Rotterdammer gewond geraakt bij een steekpartij. De politie is op zoek naar de dader of daders. Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Hij is buiten levensgevaar.

Even na 20.00 uur kreeg de politie melding over een steekincident op straat. Het slachtoffer werd aangetroffen in een woning aan de Laanzichtstraat.

Naar de dader of daders wordt gezocht. Wat de relatie is tussen hen, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen. "Mogelijk is er ook een klap uitgedeeld", aldus een woordvoerder van de politie.