De 26-jarige Abdurrahman A., die in december 2020 is opgepakt op verdenking van ontucht, heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) meerdere keren een jongen misbruikt.

Het slachtoffer is volgens het OM een leerling van de verdachte. De seksuele handelingen zouden in de periode van januari tot en met december 2017 in Rotterdam hebben plaatsgevonden.

Eerder bleek uit onderzoek van het AD dat A., oprichter van weekendschool Iqra in Rotterdam-Zuid, in 2017 vanwege "ongewenst gedrag" is weggestuurd bij verscheidene islamitische organisaties en moskeeën waar hij als vrijwilliger actief was.

De verdachte organiseerde toen allerlei 'uitjes' en gaf 'bijles' aan kinderen in zijn eigen huis. Waar de seksuele handelingen precies hebben plaatsgevonden, blijft vooralsnog onduidelijk.

De zaak kwam vorig jaar aan het licht toen betrokkenen uit de islamitische gemeenschap op Zuid A. ervan beschuldigden jongens tussen vijf en vijftien jaar misbruikt te hebben. Omdat de slachtoffers en hun ouders terughoudend zijn met het doen van aangifte, is het OM zelf met een strafrechtelijk onderzoek begonnen.

Volgende week moet de verdachte in een pro-formazitting voor de rechter verschijnen.