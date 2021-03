De huisartsen in Rotterdam en omgeving zijn eindelijk aan zet om te vaccineren. Vijf huisartsenteams rijden deze week langs tweehonderd kleine woonvormen, van zorgboerderij tot verzorgingshuis, om 3.200 bewoners te prikken.

De draaiboeken lagen al klaar, maar nu heeft Huisartsenposten Rijnmond ook het Moderna-vaccin op voorraad. Maandag vertrekken vijf teams met een huisarts, chauffeur en twee doktersassistenten om de regio te doorkruisen en ouderen, maar ook verstandelijk gehandicapten, te vaccineren die niet zelfstandig wonen.

De huisartsenregio Rotterdam-Rijnmond krijgt het Moderna-vaccin als een van de laatste in Nederland. Onlangs waren de huisartsen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis al aan de beurt.

"Het is een hele ingewikkelde operatie", zegt Heidi van den Brink, bestuursvoorzitter van Huisartsenposten Rijnmond. Na de prik moet elke bewoner een kwartier in de gaten worden gehouden. "Soms gaat het maar om een of twee patiënten op één locatie. Dat is dus enorm tijdrovend." Het verzoek is om de bewoners zoveel mogelijk in één centrale ruimte te laten prikken. "Maar we weten niet of dat lukt."