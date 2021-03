De twintigjarige Noura O. is vrijgesproken van betrokkenheid bij de bomaanslag op een woning in de Rotterdamse Jagthuistraat in mei vorig jaar. Vier dagen voor de explosie was het pand ook al onder vuur genomen. Aanleiding voor het geweld was dat de zoon des huizes verantwoordelijk gehouden werd voor een geripte partij cocaïne.

Noura O., was de bewuste nacht met haar kennis Oussama M. (20) in de auto naar Rotterdam gegaan. Oussama M. heeft bekend het explosief afgestoken te hebben. Hij zou dat gedaan hebben onder zware druk. Hem is twee jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk opgelegd.

Noura O. verklaarde tijdens de rechtszaak niet van zijn plan te hebben geweten. Tegen beide Amsterdamse verdachten werd veertig maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, geëist. De rechtbank sprak Noura O. vrij omdat niet bewezen kan worden geacht dat ze wist dat Oussama M. een aanslag zou plegen.

Het geweld in de Jagthuisstraat maakte deel uit van een reeks beschietingen van woningen en winkels. Het Openbaar Ministerie houdt de twee 23-jarige Amsterdammers Derinio M. en Jovello W. verantwoordelijk voor het beschieten van drie woningen en een bedrijfspand in Rotterdam. Ze zijn veroordeeld tot 32 maanden gevangenisstraf.