Activisten van Extinction Rebellion blokkeren dinsdagmiddag vijf wegen in het centrum van Rotterdam. Zittend op de grond houdt telkens één demonstrant het verkeer tegen, terwijl die een protestbord omhoog houdt en wordt aangemoedigd door medesympathisanten. Op het Weena werd de actie al na een halve minuut onderbroken, nadat een demonstrant daar door de politie van de weg werd gehaald.

De demonstranten blijven zitten totdat ze worden gearresteerd door de politie. De medesympathisanten houden ondertussen een oogje in het zeil. De politie heeft vier demonstranten aan gehouden.

Om welke wegen het gaat, is nog niet bekend. Extinction Rebellion voerde dinsdagmiddag actie bij de Westersingel, West-Kruiskade, Nieuwe Binnenweg, Mathenesserlaan en bij het Weena.

Volgens een woordvoerder van de actiegroep hebben alle demonstranten een cursus gevolgd hoe om te gaan met "agressieve omstanders". Extinction Rebellion wil met de actie, die is overgewaaid uit het Verenigd Koninkrijk, het klimaat nadrukkelijker op de politieke agenda zetten. "We zijn al jaren bezig met acties, maar de noodzaak dringt maar niet door. Op deze manier, net voor de verkiezingen, willen we het systeem ontregelen om meer aandacht te vragen voor de klimaat- en ecologische crisis."

De woordvoerder zegt dat ook op andere plekken in het land actie wordt gevoerd, waaronder in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Het is niet de eerste keer dat demonstranten van Extinction Rebellion actievoeren in de stad. Eind februari manifesteerden ongeveer dertig activisten zich al in Rotterdam. Toen ketende de groep zich korte tijd vast aan De Hef. Een dag eerder blokkeerde een groep demonstranten de Erasmusbrug. Daarbij werd één persoon aangehouden.