Rotterdam is de eenzame koploper als het gaat om het aantal opzettelijke beschadigingen van auto's. In 2020 werden er 1.855 gevallen van autovandalisme bij de politie gemeld; dat komt neer op vijf opzettelijk beschadigde auto's per dag.

Dat blijkt uit cijfers van advies- en vergelijkingsplatform Independer op basis van politiecijfers. Het gaat bij opzettelijke beschadigingen om onder meer het inslaan van ruiten, het lek steken van banden en het krassen in de lak. In Amsterdam, de nummer twee op de lijst, waren in 2020 bijna vierhonderd meldingen minder dan in Rotterdam.

In Nederland werden vorig jaar 32.515 autovernielingen geregistreerd bij de politie. Dat is een daling van 5,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Rotterdam is een van de gemeenten in Nederland waarin het aantal meldingen het afgelopen jaar juist steeg. Vergeleken met 2019 meldden Rotterdammers zich dit jaar 240 keer vaker bij de politie met een beschadigde auto.

Uit de analyse blijkt verder dat auto's in Zuid-Holland het minst veilig zijn tegen opzettelijke autovernielingen. Met 4,8 vernielingen per duizend auto's vindt in deze provincie relatief gezien het meeste vandalisme plaats. Wel kwamen er in 2020 honderd meldingen minder bij de politie binnen dan in 2019.