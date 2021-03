Een man is maandagmiddag beschoten voor de deur van een kapsalon in de Adrianastraat in de wijk het Oude Westen in Rotterdam. De man raakte gewond, maar kon wel op eigen kracht naar een ziekenhuis in de buurt gaan voor medische hulp.

Het is niet bekend wat voor verwondingen de man precies heeft. De politie onderzoekt de zaak en is aanwezig in de straat. De Forensische Opsporing doet sporenonderzoek. Agenten spreken met getuigen.

Op straat liggen meerdere kogelhulzen, melden getuigen. Ook een raam van de kapsalon is gesneuveld bij de schietpartij.