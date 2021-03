Personeel van het containeroverslagbedrijf Rotterdam Short Sea Terminals (RST) voert maandag actie tegen straffen die medewerkers zijn opgelegd. Ook zijn ze boos over de opstelling van de werkgever bij de cao-onderhandelingen.

Negen RST-medewerkers hebben een sanctie opgelegd gekregen voor het veroorzaken van schade op het werk. Het zou gaan om verschillende incidenten waarbij containers en materieel zijn beschadigd.

De zwaarte van de sancties varieert. De zwaarste die genoemd wordt, is een loonsverlaging van meer dan 1.000 euro per maand. Het personeel spreekt van intimidatie. De havenwerkers demonstreren voor de deur van het kantoor van het bedrijf in de Eemhaven. De cao-onderhandelingen verlopen stroef. Volgens de werknemers komt dat doordat de directie "niet toegeeflijk" is. RST geeft geen commentaar.

Bij RST werken 250 mensen. Het containeroverslagbedrijf is de grootste terminal voor kustvaarders in de Rotterdamse haven en maakt deel uit van het concern Steinweg Handelsveem. Een consortium van investeringsmaatschappijen kondigde onlangs aan het bedrijf over te nemen. Het gaat om het Britse Blue Ocean Capital en het Amerikaanse Crestline Investors.