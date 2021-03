De liften in Toren B van de Hoge Heren in Rotterdam zijn al sinds zondagavond buiten gebruik. Voor bewoners is het geen doen, zegt Ingrid Conradie van de bewonersvereniging.

"Het is levensgevaarlijk", zegt Conradie. "Mocht er iemand in de problemen zitten, is de kans klein dat het ambulancepersoneel op tijd op de juiste verdieping staat."

Het is volgens haar niet de eerste keer dat de liften buiten werking zijn. "Al duurde de reparatie niet eerder zo lang als nu." Vorige maand zat een groep bewoners zo'n veertig minuten vast in een lift.

De reparatie zou ergens maandagochtend plaatsvinden. "Dit is een bekend probleem bij Vesteda. Zeker al voor een jaar. Het is belachelijk. We worden van links naar rechts gestuurd, maar een concrete oplossing komt er niet. We hebben geen gevoel van veiligheid."

Bekend probleem, monteurs doen veel onderzoek

Verhuurder en beheerder Vesteda laat weten dat het een bekend probleem is waar monteurs veel onderzoek naar doen. "Het is erg vervelend voor de bewoners", zegt woordvoerder Wim Bos.

Volgens hem zijn de liften in het desbetreffende gebouw vorig jaar gereviseerd. Sindsdien is er "zo nu en dan een storing". "Soms hebben monteurs de storing met tien minuten verholpen. Soms duurt het langer."

De storing zit in de noodstroomvoorziening, verwacht Bos. Die voorziening zorgt ervoor dat de liften in deze toren altijd van stroom voorzien zijn. "Omdat de torens dermate hoog zijn, en het dus heel erg vervelend is om de trap te moeten nemen, is het van belang dat het snel wordt opgelost", aldus de woordvoerder.

De noodstroomvoorziening wordt tijdelijk uitgeschakeld. De liften doen het dan (als de stroom niet in heel Rotterdam uitvalt) weer naar behoren. Vervolgens wordt het probleem met deze speciale voorziening opgelost, waarna de liften het weer als vanouds zouden moeten doen.