Twee mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een steekincident in het centrum van Rotterdam. Een van hen is zwaargewond, meldt de politie.

Beide personen zijn aangehouden en overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Vermoedelijk was de aanleiding van de steekpartij een ruzie tussen de twee mannen.

Het incident vond plaats op de 1e Middellandstraat. Een getuige zegt tegen het AD dat hij zag dat een man met een groot mes meerdere malen instak op een andere man, waarbij het slachtoffer ernstig bloedde. De getuige wist met een knuppel de stekende man neer te slaan.