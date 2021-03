De spandoekenactie van Feyenoord-supporters, die vorig jaar november begon, nadert vier maanden later een uitverkochte Kuip. De laatste vijfduizend stoelen zijn in de verkoop gegaan, aldus supportersclub De Feijenoorder, dat de actie 'Samen krijgen we het stadion vol' uitvoerde met FRFC1908 en Feyenoord.

De teller stond vrijdag op 42.966 verkochte plekken, De Kuip telt 47.212 stoelen die nu bijna allemaal bedekt zijn met in totaal 4.300 spandoeken.

"Deze actie is uniek en zal waarschijnlijk nooit meer herhaald worden", aldus de supporters. "Wat begon als een wild idee, staat op het punt werkelijkheid te worden: alle stoelen van de lege Kuip bedekt met handgemaakte spandoeken."

Feyenoord speelt er zaterdag tegen VVV-Venlo.