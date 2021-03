Een 55-jarige man uit Rotterdam is vrijdagmiddag aangehouden voor betrokkenheid bij de avondklokrellen in de omgeving van de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid. De man meldde zichzelf op het politiebureau, nadat een getuige hem had herkend op de beelden.

Het is volgens een politiewoordvoerder niet duidelijk welke rol de verdachte precies heeft gespeeld.

Op de avond van de rellen van maandag 25 januari in Rotterdam-Zuid werden tientallen mensen gearresteerd. Tijdens de rellen werden onder meer winkels geplunderd.

De politie doet nog altijd onderzoek naar de daders en zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten. Ook worden foto's van relschoppers op grote schermen in de stad vertoond.