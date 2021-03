Bouwbedrijven Heijmans en AM hebben de krachten gebundeld in de ontwikkelcombinatie Feyenoord City, die zich richt op de ontwikkeling en bouw van woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen in Rotterdam-Zuid.

Heijmans en AM gaan nauw samenwerken met Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (Stigam). Die voert de grondexploitatie van het gebied uit. "Na het vaststellen van het bestemmingsplan door de Rotterdamse gemeenteraad eind 2020 is de gebiedsontwikkeling een nieuwe fase ingegaan", schrijven Heijmans en AM in een verklaring.

"In Feyenoord City komt het nieuwe stadion voor Feyenoord dat wordt ontwikkeld door Stadion Feijenoord. Daaromheen ontwikkelen Heijmans en AM in samenspraak met Stigam een stadswijk met woningen, een hotel, horeca en winkels."

Feyenoord City biedt de mogelijkheid om in verschillende fases in totaal circa 3.700 woningen en ongeveer 60.000 vierkante meter commercieel en maatschappelijk vastgoed te ontwikkelen in tien jaar tijd.



Het programma is verdeeld over verschillende deelprojecten. De eerste fase bestaat uit de ontwikkellocaties Stadskant (Rosestraat en Colosseumweg), Mallegatpark en Waterfront. In daaropvolgende periodes worden ook de Strip, Kuip Park en De Veranda ontwikkeld.

Het AM-project Imagine - voorheen Parkstad-Zuid - wordt toegevoegd aan de portefeuille van de ontwikkelcombinatie Feyenoord City. Dit project heeft een totale omzet van circa 90 miljoen euro en gaat dit jaar van start.