Een medewerker van Shell is donderdagmiddag gewond geraakt nadat hij van 7 meter hoog in een lege opslagtank is gevallen bij de raffinaderij in Pernis. De medewerker was bezig met werkzaamheden.

De man is door een reddingsteam uit de tank gehaald en met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer is. Shell bevestigt het bedrijfsongeval en doet momenteel onderzoek naar de oorzaak.

Volgens de veiligheidsregio was de man bezig met de opbouw van de tank. Verschillende reddingsteams rukten uit, waaronder een traumaheliktoper. Die bleek uiteindelijk niet nodig. Een reddingsteam wist de man uit zijn benarde positie te halen.