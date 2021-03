De redding is nabij voor de bijna failliete Schaatsbaan Rotterdam die deze winter diep in de financiële problemen kwam door de coronacrisis. Het Rotterdamse gemeentebestuur wil de ijsbaan in Rotterdam-Kralingen 450.000 euro geven als voorschot op noodgeld van het kabinet.

Dit tot grote blijdschap van de schaatsbaan op het terrein van hockeyvereniging Leonidas, die alleen bij de start acht jaar geleden 2 miljoen euro kreeg en daarna de eigen broek kon ophouden. "Het is echt een succesnummer. Vorig seizoen braken we nog allerlei records", zegt directeur Tijs Nederlof.

Maar omdat schaatsen en plezier maken op het ijs het grootste deel van afgelopen coronawinter niet mocht, kwam er amper geld binnen. De schaatsverhuur toen er buiten op de sloten en plassen ijs lag, bleek een schot in de roos. Maar die inkomsten konden het gat niet dichten. "Het was even een leuke afleiding. En gelukkig bracht 99,9 procent van alle huurders de schaatsen terug."

Hoop was er op steun vanuit Den Haag, die extra budget uittrekt voor de exploitanten van geraakte zwembaden en ijsbanen. Maar dat geld komt pas later in de kas van de gemeente. "Zo lang konden we niet wachten", zegt Nederlof.

Het gemeentebestuur is nu van plan voor het geld binnen is al 450.000 euro als voorschot te verstrekken. De gemeenteraad beslist donderdag 18 maart of dit daadwerkelijk gebeurt. De raadsleden zijn al op de hoogte gebracht van dit voornemen. Bij een 'ja' tegen het voorstel is Nederlof "voor bijna 100 procent zeker" dat er volgende winter weer kan worden geschaatst.