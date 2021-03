De metropoolregio gaat fors bezuinigen op het openbaar vervoer in Rotterdam en omgeving. Er wordt gesneden in metro, tram en bus, maar ook in sociale controle. Zo moet het aantal toezichthouders bij de RET met een kwart verminderen.

De coronapandemie heeft een enorme impact op het openbaar vervoer. "Het zal nog jaren duren voor het aantal reizigers weer op het oude niveau is", stelt Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), die opdrachtgever is voor de bussen, trams en metro's in de Maas- en Hofstad. Er wordt uitgegaan van het meest pessimistische scenario waarin wordt afgestevend op een tekort van 1,7 miljard euro.

Om de financiële klappen op te vangen heeft de MRDH voor de komende vier jaar een regionaal transitieprogramma opgesteld met daarin een reeks stevige maatregelen. Zo wordt voorgesteld om de frequentie van de metro tussen Kralingse Zoom en Alexander in Rotterdam-Oost omlaag te brengen, op de Hoekse Lijn worden de vroege en late ritten geschrapt.

Tramlijn 7 zal in de avond en op zondag niet langer naar het Willemsplein rijden, de frequentie van lijn 20 wordt gehalveerd en in de zomer zelfs geschrapt. Ook worden achttien weinig gebruikte tramhaltes samengevoegd. Verschillende buslijnen binnen en buiten Rotterdam gaan minder vaak rijden op onrendabele uren of vervallen helemaal.

Reizigers zullen ook merken dat op sociale veiligheid bezuinigd wordt. Metrobeheerders worden alleen nog ingezet op ondergrondse stations en een kwart van de tramritten rijdt straks zonder conducteur. Daarvoor in de plaats komen mobiele controles. Verder wordt gekeken naar tariefsverhogingen en een minder snelle aankoop van nieuwe trams en schone bussen.

Het programma met maatregelen van de MRDH is aan de 23 regiogemeenten gestuurd die er allemaal een oordeel over zullen geven. De MRDH neemt einde deze maand een besluit.