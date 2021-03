De storing waardoor bijna drieduizend huishoudens in Rotterdam-Feijenoord woensdagochtend zonder stroom zaten, is inmiddels verholpen. Monteurs van netbeheerder Stedin kwamen ter plaatse voor onderzoek en herstelwerkzaamheden.

Sinds 8.42 uur hadden 2.874 klanten van Stedin geen stroom. De storing duurde tot ongeveer 10.00 uur.

Ook enkele Stedin-klanten op Noordereiland en Kop van Zuid hadden even geen stroom. Ook hier waren de monteurs snel onderweg voor het herstel. Net als in Rotterdam-Feijenoord was de oorzaak een defecte kabel.

Vorige week was er ook een storing bij Stedin. 1.205 huishoudens in de Ridderkerkse wijken Bolnes en Slikkerveer zaten zo'n anderhalf uur zonder stroom.

In februari waren er ook al stroomstoringen in Rotterdam-Schiebroek en in de Barendrechtse wijken Lagewei en Vrouwenpolder. Bijna 2.200 huishoudens zaten in het Liskwartier zonder stroom.

Ook het centrum van Rotterdam en de Rotterdamse wijk Ommoord werden vorige maand getroffen door een stroomstoring. Stedin verklaarde dat de opeenvolging van de storingen wel eens het gevolg kon zijn van de weersomstandigheden. "Maar het kan ook gewoon toeval zijn", aldus een woordvoerder.