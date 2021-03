Het Hofplein in Rotterdam ombouwen van 'vies' verkeersknooppunt tot fijn wandelplein gaat jaren duren. De ruim 20 miljoen euro kostende metamorfose is vergelijkbaar met de driejarige aanpak van de Coolsingel.

"Die tijd is nodig", zegt wethouder Bert Wijbenga. "Het Hofplein is een icoon, maar mooi is het niet."

Vorig jaar werd al bekend dat de auto minder dominant wordt en dat fietsers en voetgangers ruim baan krijgen. De fontein wordt bovendien het middelpunt van een nieuw park. Het programma van eisen dat dinsdag door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld, geeft verder richting aan het karwei waarvoor begin 2022 de eerste spade de grond ingaat.

De verkeersrotonde verdwijnt definitief. "Het plein blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer, maar het is straks geen doorgaande route meer", zegt Wijbenga, die het project samen met verkeerswethouder Judith Bokhove trekt.

De gemeente hoopt het autoverkeer in de nieuwe situatie met 40 procent terug te dringen, oplopend tot 70 procent in de avondspits. "De auto is niet langer de norm en dat is een trendbreuk waar mensen ongetwijfeld aan moeten wennen", zegt Wijbenga.

"De fijnstof in de lucht is nu nog heel hoog, maar omdat er straks minder verkeer rijdt, wordt het een stuk schoner", zegt Wijbenga. Extra bomen en warmtewerende materialen zorgen ervoor dat het in de zomer niet bloedheet wordt. "Dat gaat echt wel graden schelen."

Tram blijft gemiddeld 98 keer per uur rijden, mogelijk korte doorsteek

Momenteel wordt bekeken hoe de tram precies moet worden ingepast, want die blijft gemiddeld 98 keer per uur het Hofplein passeren. De kans is groot dat de tram niet meer het hele rondje op het plein rijden, maar - net als voorheen - een kortere doorsteek maakt van Coolsingel naar Weena.

Ook wordt onderzocht of de haltes Stadhuis en Weena kunnen worden samengevoegd. "De RET heeft in ieder geval al aangegeven er geen problemen mee te hebben dat de trams op het Hofplein straks nog maar 30 kilometer per uur rijden."

Als het aan Wijbenga ligt, krijgen de drie beelden van Willem de Kooning een prominente plek op het vernieuwde plein. Voor evenementen als de marathon en Rotterdam Unlimited blijft het plein beschikbaar.

Hoelang de metamorfose precies gaat duren, is afhankelijk van de definitieve keuzes die eind dit jaar worden gemaakt.