De politie heeft maandag en dinsdag opnieuw verschillende verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de avondklokrellen van 25 januari in Rotterdam. Een 26-jarige man uit Barendrecht en vier Rotterdamse jongeren, onder wie twee zeventienjarigen, zijn gearresteerd.

Op beelden is te zien hoe een van de zeventienjarige Rotterdammers op de bewuste avond vernielingen aanricht bij een supermarkt bij de Beijerlandselaan. Ook gooide hij stenen naar de politie. De andere zeventienjarige wordt ervan verdacht een scooter te hebben vernield. Deze scooter vloog later in brand. De 26-jarige man uit Barendrecht is aangehouden voor het plaatsen van opruiende berichten op sociale media.

De politie heeft verder een achttienjarige Rotterdammer herkend als verdachte bij de vernielingen aan de supplementenzaak Body Muscle. Een twintigjarige Rotterdammer is aangehouden, omdat hij een container op de Groene Hilledijk zou hebben omgegooid. Ook blijkt uit beelden dat hij een abri op het Sandelingplein heeft vernield.

Eerder werden al zeventien verdachten aangehouden aan op verdenking van betrokkenheid bij de rellen in Rotterdam-Zuid. Er werden die avond winkels kort en klein geslagen en er werd geplunderd. Hoe groot de schade precies is, is nog onduidelijk. Burgemeester Ahmed Aboutaleb schatte eerder dat er voor zeker 60.000 euro schade is aan gemeentelijke eigendommen, zoals camera's en lantaarnpalen.

De politie doet nog altijd onderzoek naar de daders en zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten. Bovendien worden nog altijd foto's van relschoppers op grote schermen in de stad getoond.