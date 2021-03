Bij een overval dinsdag op een filiaal van winkelketen Kruidvat aan de Lusthofstraat in de Rotterdamse wijk Kralingen is één man gewond geraakt. Het gaat om een leverancier die op het moment van de overval vracht afleverde bij de winkel. De politie zoekt naar twee verdachten en doet onderzoek.

De overval vond dinsdagochtend rond 6.15 uur plaats. Volgens omstanders zouden de overvallers de drogisterij via de achteringang binnen zijn gekomen. Er waren geen klanten binnen. Volgens de politie zijn de dieven er zonder buit vandoor gegaan.

De leverancier die bij de overval gewond raakte, kon zelfstandig naar de ambulance lopen. Hij is daarna uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de man gewond is geraakt en hoe het nu met hem is, is niet bekend.