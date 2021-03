De 43-jarige Rotterdammer die na een overval op zijn woning aan het Meiland in Rotterdam-Vreewijk werd neergeschoten door de politie, is maandag door de rechtbank in vrijheid gesteld. De man zat in voorlopige hechtenis op verdenking van het bezit van ruim 80 kilo cocaïne en drie vuurwapens.

Van de partij drugs is volgens justitie niet gebleken dat de man daar iets mee van doen had. De cocaïne werd na de gewapende woningoverval van november afgelopen jaar aangetroffen in de auto van een van de vermeende overvallers.

Voor het bezit van de wapens zal de man zich op termijn nog wel voor de rechtbank moeten verantwoorden. De wapens werden in de woning van de man gevonden, maar hij beweert dat ze van de overvallers zijn.

Nu de Rotterdammer niet vervolgd wordt voor drugsbezit, gaat zijn advocaat proberen om burgemeester Ahmed Aboutaleb ertoe te bewegen de bewuste woning weer vrij te geven. Aboutaleb liet de woning voor zes maanden sluiten.

De advocaat werkt intussen ook aan een schadeclaim tegen de politie. "Die heeft door een verkeerde inschatting mijn cliënt neergeschoten. Hij werd vlak naast een slagader bij zijn hart geraakt: 1,5 centimeter opzij en mijn cliënt was dood geweest."