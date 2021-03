Gegevens van Diergaarde Blijdorp-bezoekers die voor 5 augustus 2020 een dagkaart voor de Rotterdamse dierentuin hebben gekocht, zijn onbedoeld verspreid door een datalek bij het bedrijf Ticketcounter. Ook bankrekeningnummers van mensen die met iDEAL betaalden, zijn op die manier voor buitenstaanders zichtbaar geworden.

"Er zijn geen wachtwoorden, pasfoto's of creditcardgegevens gelekt", meldt Diergaarde Blijdorp maandag op een speciale website.

Het euvel is door een "menselijke fout" ontstaan, zo valt te lezen. "Ticketcounter heeft direct alles op alles gezet om het lek te vinden. Dat is gevonden en direct dichtgezet. Daarmee is het lek definitief opgelost en is er geen vervolgactie meer nodig", aldus Blijdorp.

Er is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is geen direct gevaar, zo wordt geconcludeerd. "Wij adviseren u om extra alert te zijn op zogenoemde phishingactiviteiten. Een hacker kan zich bijvoorbeeld voordoen als een medewerker van een bank en uw gegevens gebruiken om te bewijzen dat hij 'echt van de bank' is", luidt de waarschuwing.