De politie heeft maandag twee Rotterdammers van achttien en negentien jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident dat zondag in Zwijndrecht plaatsvond.

Het schietincident gebeurde rond 17.50 uur in winkelcentrum Noord, vlak bij de ingang aan de Onrust. Na de melding waren agenten al snel ter plaatse om het betreffende deel van het winkelcentrum af te zetten voor sporenonderzoek en om met getuigen te spreken.

Het 23-jarige slachtoffer, van wie de woonplaats nog niet bekend is gemaakt, was toen al door omstanders naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij direct geopereerd. Hij maakt het naar omstandigheden inmiddels goed, zo meldt de politie.

Het onderzoek leidde naar een auto die rond 19.45 uur op de Noorderhagen in Rotterdam tot stilstand werd gedwongen. De twee inzittenden werden er door agenten uitgepraat en zijn aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid en hun rol wordt onderzocht. Bij het incident waren in totaal vijf à zes mannen betrokken. De recherche is nog op zoek naar andere verdachten.

De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij en naar mensen die de dader(s) voor, tijdens of na het incident gezien hebben. Ook ontvangen agenten graag camerabeelden van bijvoorbeeld een bewakingscamera, telefoon of dashcam.