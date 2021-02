De Stichting Groen Parkhaven is een inzamelingsactie begonnen om via een juridische strijd de omstreden bouw van woontorens bij de Euromast in Rotterdam tegen te houden. In enkele dagen is bijna 5.000 euro opgehaald. Het doel is 25.000 euro.

De gemeente Rotterdam wil de Ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners toestemming geven aan weerszijden van het Rotterdamse icoon in totaal acht grote gebouwen te plaatsen met in totaal 630 woningen. Dit moet een aandeel leveren aan het oplossen van de woningnood in de stad.

Eerder haalden tegenstanders van het bouwplan zesduizend handtekeningen op. Zij willen niet dat de groene strook naast de Euromast wordt opgeofferd voor woontorens.

De Stichting Groen Parkhaven wijst erop dat de vrije ruimte om het Rijksmonument weliswaar 105 meter bedraagt, maar dat het dichtstbijzijnde woonblok op minder dan 50 meter van de Euromast komt te staan. De stichting is van plan om de woningbouw desnoods tot bij de Raad van State aan te vechten.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaf begin dit jaar een negatief advies over het bouwplan. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad ging niettemin akkoord met het zogeheten 'Masterplan'. De voordelen - onder meer extra woningen in verschillende prijsklassen en het verfraaien en vergroenen van de kade - wegen volgens de voorstanders ruimschoots op tegen de nadelen.